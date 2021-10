Aeroporto de Jacarepaguá - Foto: Reprodução / Google Maps

Publicado 06/10/2021 18:48 | Atualizado 06/10/2021 20:16

Rio - Um avião de pequeno porte caiu, no início da noite desta quarta-feira, no Aeroporto de Jacarepaguá, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Os dois tripulantes, identificados como Pamela A. Moraes, 36 anos, e Caio D. Mendes, 32, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, mas recusaram remoção ao hospital. Não houve vítimas fatais.

Às 17h, militares do quartel da Barra da Tijuca e do Grupamento Aéreo do Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência. O avião caiu perto da cabeceira da pista do aeroporto, na beira da Lagoa de Jacarepaguá. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Nas redes sociais, a STS Escola de Aviação Civil informou que irá investigar as causas do acidente. "Informamos que houve um incidente com nossa aeronave, onde o instrutor e a aluna encontram-se bem, e não necessitaram de atendimento hospitalar", afirmou.