Fluminense voltou a jogar com torcida no MaracanãAgência O Dia

Publicado 08/10/2021 11:46

Já estão à venda os ingressos para o jogo do Fluminense contra o Atlético-GO, neste sábado às 16h30 no Maracanã. E o Tricolor anunciou uma mudança importante no protocolo inicial: O teste negativo de Covid-19 não será mais exigido para quem já tiver o esquema vacinal completo. Ou seja, para pessoas entre 15 e 59 anos com as duas doses da vacina (ou dose única) e maiores de 60 anos que já tomaram a dose de reforço. Todos devem estar imunizados há mais de 14 dias.



A mudança acontece após a Prefeitura do Rio publicar nesta sexta-feira no Diário Oficial as novas regras do protocolo para presença de público nos estádios na cidade. E será um alívio para os torcedores que se encaixam nesse grupo, pois sofreram muito com longas filas e demora na divulgação do resultado para fazer os testes para o duelo contra o Fortaleza.



Entretanto, a testagem continua obrigatória para quem ainda não completou o ciclo de vacinação, assim como para crianças ainda não vacinadas, que poderão ir desde que façam os testes. Para isso, será necessário apresentar um teste antígeno ou RT-PCR realizado a partir de 48 horas antes do início do evento, para poder retirar o ingresso.



A venda será pela internet e os valores são:

Para não sócios:

Setor Sul

Inteira - R$ 80 / Meia-entrada - R$ 40



Setor Leste Inferior

Inteira - R$ 100 / Meia-entrada - R$ 50



Maracanã Mais

Inteira - R$ 300 / Meia-entrada - R$ 182,50



Para sócios



Setor Sul

Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – R$ 0

Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 20

Guerreiro – R$ 56



Setor Leste Inferior

Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – R$ 0

Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 25

Guerreiro – R$ 70



Maracanã Mais

Tricolor de Coração, Check-Ins 2021, Pacote Futebol, Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 182,50