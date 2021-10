Marcão lamentou derrota do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 07/10/2021 10:00

Rio - O retorno do torcedor do Fluminense com o time no Maracanã não foi do jeito que ambos esperavam. O clube carioca acabou derrotado por 2 a 0 pelo Fortaleza e teve uma exibição que gerou muitas vaias e xingamentos dos torcedores. Ao fim da partida, o técnico Marcão defendeu o direito dos tricolores de manifestação.

"O torcedor a gente apoia 100% que ele esteja aqui, nos cobrando, incentivando, para que a gente possa jogar junto deles e buscar sempre a vitória", afirmou.



Apesar disso, Marcão admitiu que o ambiente da partida pode ter causado oscilação no elenco tricolor. Em campo, o Fluminense teve três jogadores: Calegari, André e Luiz Henrique que nunca haviam feito jogos com presença de torcedores.



"A gente espera sair com resultado positivo. A gente passou hoje um momento não muito bom, essa cobrança em cima dos meninos, mas a gente espera que, em breve, a gente faça bons jogos, consiga os resultados, para eles terem o sabor da nossa torcida jogando ao nosso lado", disse.