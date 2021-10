Gabriel Teixeira revela ansiedade para ver torcida no Maracanã: 'Se gritar meu nome, é capaz de eu chorar' - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 06/10/2021 20:03

Rio - Nesta quarta-feira (6), o Fluminense enfrenta o Fortaleza, às 21h30, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez, o atacante Gabriel Teixeira poderá ver a torcida no estádio, desde que foi integrado ao elenco profissional do Tricolor.

"Vou dar o meu melhor, espero receber o carinho da torcida e sair com os três pontos. Se a torcida gritar o meu nome, acho que é capaz até de eu chorar dentro de campo, isso sempre foi meu sonho", destacou Gabriel Teixeira.



A tendência é de que o técnico Marcão repita a mesma equipe da última rodada que venceu o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, o Tricolor ocupa a oitava colocação e soma 32 pontos.