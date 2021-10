David Duarte - ROSIRON RODRIGUES

David Duarte ROSIRON RODRIGUES

Publicado 05/10/2021 17:21

Rio - O zagueiro David Duarte está cada vez mais perto de ser jogador do Fluminense. De acordo com informações do portal "NetFlu", o clube carioca encaminhou as bases salariais para acertar com o atleta, que defende o Goiás.

David, de 26 anos, está na lista de interesse do Tricolor desde o começo do ano. Porém, o Goiás fez jogo duro e acabou não autorizando sua transferência. Com o contrato do defensor com o Esmeraldino se encerra no fim do ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe.



O zagueiro é considerado um dos principais jogadores do elenco esmeraldino. Na temporada, David já entrou em campo em 33 jogos e marcou duas vezes. O setor defensivo tricolor é um dos mais elogiados do elenco e atualmente conta com Nino, Luccas Claro, David Braz, Manoel, Luan e Matheus Ferraz.