Marcão projeta confronto contra FortalezaFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 06/10/2021 16:02

Rio - Nesta quarta-feira (6), o Fluminense enfrenta o Fortaleza, às 21h30, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o técnico Marcão não escondeu a emoção com a volta do público e apoio da torcida tricolor no retorno ao estádio.

"A gente está com muita saudade da torcida ali nos apoiando, cantando para nosso time de guerreiros. Que a gente possa jogar junto, fazer um ótimo jogo e somar mais três pontos, que será de grande importância para o decorrer da competição", disse o técnico Marcão.



Para o duelo contra o Fortaleza, Marcão deve repetir a mesma equipe venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Maracanã, na última rodada. Na tabela da Série A, o Tricolor está na oitava colocação e soma 32 pontos.