Meio-campista do Fluminense compara Marcão a Roger Machado e afirma que elenco 'se sente mais à vontade' com atual técnico Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 05/10/2021 15:31

Rio - Nesta terça-feira (5), em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, o volante André foi questionado pela sua preferência com o trabalho do técnico do Fluminense, Marcão, e também do ex-treinador Roger Machado, que comandou o Tricolor no primeiro semestre desta temporada.

"Acho que a gente se sente mais à vontade com o Marcão. Muito amigo, família. Pergunta como estamos, como vai a família. O elenco todo conhecia o trabalho dele. É mais fácil. Não tenho nada contra o Roger, é um excelente profissional e pessoa, mas creio que não encaixou muito o estilo de jogo dele", disse o volante André.



Nesta quarta-feira (6), o Fluminense enfrenta o Fortaleza, às 21h30, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela, o Tricolor ocupa a oitava colocação e soma 32 pontos.