Meia do Fluminense fala sobre assistência para gol histórico de Fred: 'Entrei de carona nesse momento' - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Meia do Fluminense fala sobre assistência para gol histórico de Fred: 'Entrei de carona nesse momento' Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 04/10/2021 17:44 | Atualizado 04/10/2021 18:02

Rio - Em entrevista ao podcast do portal "GE", publicado nesta segunda-feira (4), o meia Nonato comentou sobre o passe decisivo para o gol de Fred, na vitória do Fluminense por 2 a 1, sobre o Red Bull Bragantino, no Maracanã, que colocou o atacante como o segundo maior artilheiro isolado na história do Campeonato Brasileiro.

"Entrei de carona nesse momento histórico. Às vezes não cai a ficha, mas daqui a uns dez, vinte anos, pode passar esse gol na telinha e eu vou estar vendo. Um gol histórico. Fiquei contente e ainda nem caiu a ficha. Estou vivendo o momento e feliz", destacou o meia Nonato do Fluminense, ao podcast do portal "GE".



"Fred não pagou nada pra mim não. Até me sacaneou. Estava lá fazendo uma recuperação (na panturrilha): 'Deu uma assistência e já tá no DM' (risos). Mas não era nada demais na panturrilha. Só recuperação mesmo", concluiu o jogador.