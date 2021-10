Fluminense lança camisa em homenagem ao outubro rosa - Divulgação

Publicado 02/10/2021 10:26

Rio - Em campanha pelo Outubro Rosa, mês que alerta sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero, a Umbro divulgou a nova coleção de camisas rosas dos times que patrocina. Entre eles, o Fluminense.