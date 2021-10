Fluminense encaminha protocolo à Prefeitura para volta da torcida no confronto contra Fortaleza - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Fluminense encaminha protocolo à Prefeitura para volta da torcida no confronto contra FortalezaFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 30/09/2021 19:03

Após a liberação do público por parte da CBF nesta semana, o Fluminense protocolou um pedido de volta do público para a Prefeitura do Rio de Janeiro. O clube deseja que volta da torcida seja no duelo contra o Fortaleza, na próxima rodada. A informação foi dada inicialmente pelo UOL e apurada pelo LANCE!



De acordo com o planejamento do poder público, a ocupação dos estádios só pode ocorrer com 50% de sua capacidade. No caso do Maracanã, 34.419 poderão comparecer caso haja a permissão da Prefeitura.No último mês, o Fluminense tentou realizar um 'jogo teste' com a torcida, na partida contra o Barcelona-EQU pela Libertadores, mas o protocolo foi negado devido ao aumento de casos no município.

Conforme já anunciado pela diretoria, há a possibilidade do clube realizar uma operação menor para reduzir custos, não utilizando totalmente a capacidade permitida. Neste caso, a prioridade de aquisição dos ingressos será dos sócios adimplentes. Medidas como distanciamento social, comprovante de vacinação, realização de teste e obrigatoriedade de máscaras também estão previstas.



Até o momento, o Tricolor foi o único grande clube carioca a não contar com o público nos estádios. Flamengo, Vasco e Botafogo já realizaram jogos em casa como testes para a aplicação dos protocolos neste mês. O jogo entre Fluminense e Santos, inicialmente marcado para este domingo, também foi adiado para que o time paulista conte com a torcida na Vila Belmiro.



Na próxima quarta-feira, o Fluminense recebe o Fortaleza no Maracanã, às 21h30, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileiro. A partida será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!