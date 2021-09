Calegari volta a ser opção no Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 29/09/2021 16:44 | Atualizado 29/09/2021 16:45

Rio - Sempre muito pedido pelos torcedores, o lateral Calegari foi destaque na última partida do Fluminense, quando superou o Bragantino por 2 x 1. Titular da posição devido a ausência de Samuel Xavier, o jovem de 19 anos quase ganhou um concorrente de peso: Daniel Alves.

O tricolor tentou a contratação do lateral campeão olímpico, mas acabou não conseguindo chegar a um ponto comum para trazer o jogador. Para Calegari, a vinda de Dani Alves iria acrescentar muito, tanto que ele viveu uma expectativa pela sua chegada. De qualquer forma, ele afirma que confia no elenco tricolor.

"É um jogador com uma bagagem enorme, que com sua experiência poderia ajudar muito os jovens que nosso elenco tem. Mas confio na força do nosso elenco para alcançarmos coisas boas ainda esse ano", afirmou Calegari em entrevista ao portal "globoesporte.com".