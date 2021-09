Egídio - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 29/09/2021 09:30

Rio - O lateral-esquerdo Egídio, de 35 anos, não deverá permanecer no Fluminense na próxima temporada. De acordo com portal "NetFlu", o jogador que tem contrato até o fim do ano, dificilmente terá o seu vínculo renovado pelo clube carioca. O Tricolor já monitora o mercado e deverá contratar para a posição.

No elenco atual, o Fluminense conta com Danilo Barcelos e com Marlon, que tem contratos mais longos. As permanências dos dois na próxima temporada também não são certas, porém, como os dois têm contrato, o clube carioca terá que negociar com os dois para que eles tenham um outro destino. Já com Egídio, isso não será necessário.



Em entrevista ao portal, o empresário do jogador, Eduardo Uram, afirmou que o Fluminense não procurou Egídio para renovar contrato. O agente enxerga o atleta como alguém que tem mercado. A decisão sobre a provável saída de Egídio deve ser oficializada em dezembro.