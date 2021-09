Luiz Henrique cresceu na equipe titular do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 27/09/2021 18:29

Em seu melhor momento pelo Fluminense, Luiz Henrique tornou-se peça importante para o ataque. Não à toa, chegou ao quarto gol nos quatro últimos jogos no Campeonato Brasileiro (Bragantino, Cuiabá, São Paulo e Chapecoense). Aos 20 anos, o Moleque de Xerém vem ganhando confiança e elogios do ídolo Fred, que até foi motivo de brincadeira do jovem.

"Fico muito feliz (com a boa fase). Isso é fruto de muito trabalho. Pessoal sempre fala comigo, me orienta, diz que eu tenho potencial muito grande e que basta eu acreditar em mim. Agora é continuar assim e seguir ajudando muito o Fluminense, fazendo muitos gols para quem sabe, roubar o lugar de artilheiro do Fred", brincou Luiz Henrique em entrevista ao site oficial do Fluminense.



Apesar da brincadeira, Luiz Henrique leva muito a sério os ensinamentos de Fred nos jogos e nos treinos. Na saída de campo, o centroavante chegou a dizer que acredita que o jovem tem potencial para ser o melhor do Campeonato Brasileiro, e busca ajudá-lo a amadurecer o futebol.



“Eu aprendo muito com ele. É um cara muito experiente, que é muito fanático pelo Fluminense e que a torcida adora. No dia a dia ele passa muita orientação para a gente (Caio Paulista também), fala para jogar junto com ele, que quando ele tiver a bola e fizer o pivô, vai tocar para a gente e nos fazer feliz. Temos que continuar trabalhando e ouvindo muito o que ele tem a dizer, assim vamos crescer e conquistar muitas coisas boas", completou.