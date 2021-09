Em tarde histórica no Maracanã, Fred chegou ao 155º gol no Campeonato Brasileiro e está atrás apenas de Roberto Dinamite, com 190 - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 26/09/2021 17:56 | Atualizado 26/09/2021 17:56

Rio - O gol de número 155 de Fred na história do Campeonato Brasileiro abriu o caminho para a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, na tarde deste domingo, no Maracanã. Luiz Henrique, que iniciou a jogada do primeiro gol e aumentou a vantagem com um golaço, desequilibrou. Helinho, autor de outro belo gol, diminuiu o prejuízo, mas não evitou a derrota. Com o resultado, o Tricolor segue em oitavo, com 32 pontos, um atrás do concorrente, que aparece em quinto.

Com uma atuação impecável, o Fluminense sobrou em campo. Com os titulares poupados para a semifinal da Sul-Americana, contra o Libertad, do Paraguai, na quarta-feira, o Red Bull Bragantino foi uma presa fácil para o impetuoso e inspirado Luiz Henrique. Foi o camisa 11 que iniciou a jogada que deu origem ao histórico gol de Fred, após assistência de Nonato, aos 11 minutos.

Foi o 155º gol do atacante em Campeonato Brasileiros. Ao superar Romário, com 154, o ídolo tricolor está atrás apenas de Roberto Dinamite, com 190. Este foi o 18º na temporada e o de número 195 pelo Fluminense. O domínio do Fluminense se consolidou e Luiz Henrique teve outras duas boas chances para ampliar o placar. A espera valeu a pena, pois o atacante marcou um golaço: aos 41, acertou um chute inapelável no ângulo esquerdo de Júlio César.

Na volta do intervalo, a torcida esperava que o show continuasse. Com a marcação mais encaixada, o RB Bragantino conseguiu diminuir o espaço e apostar no contra ataque. A estratégia surtiu efeito e rendeu outra bela pintura no Maracanã no golaço de Helinho, em finalização na entrada da área. Com a queda de ritmo, Marcão tentou renovar o fôlego com a entrada de Arias, Gabriel Teixeira e Bobadilla no lugar de Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred.

As mexidas funcionaram e Gabriel chegou a marcar após boa troca de passes, mas o VAR assinalou impedimento e anulou toda a jogada, após uma longa demora. Nonato e André tiveram chances claríssimas de aumentar a vantagem, mas faltou capricho.

FLUMINENSE X RED BULL BRAGANTINO

Local: Maracanã

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Gols: 1º tempo - Fred (11 minutos) e Luiz Henrique (41 minutos). 2º tempo - Helinho (16 minutos)

Cartões amarelos: Nonato, Martinelli; Realpe, Gabriel Novaes

Cartões vermelhos: -

Público: Jogo com os portões fechados



Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Yago (Martinelli) e Nonato (David Braz); Caio Paulista (Arias), Luiz Henrique (Gabriel Teixeira) e Fred (Bobadilla). Técnico: Marcão



Red Bull Bragantino: Júlio César, Weverton, Realpe, Natan e Luan Cândido (Guilherme); Martínez, Cristiano (Praxedes) e Vitinho (Weverson); Helinho (Alejandro), Gabriel Novaes (Hurtado) e Pedrinho. Técnico: Maurício Barbieri