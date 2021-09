Romário volta a elogiar Fred em rede social - Foto: Divulgação/Twitter

Romário volta a elogiar Fred em rede socialFoto: Divulgação/Twitter

Publicado 24/09/2021 16:35

Rio - Nesta sexta-feira (24), o ex-jogador Romário voltou a elogiar o desempenho do atacante Fred, que o alcançou na artilharia da Copa do Brasil, com 36 gols cada. Além deste torneio, Fred igualou recentemente, ao lado do Baixinho, com 154 gols, em segundo lugar. O primeiro é o ex-jogador Roberto Dinamite, com 190.

O ex-jogador foi entrevistado pelo "Globo Esporte", da TV Globo, onde trocaram elogios sobre a carreira de jogador. Romário defendeu o Fluminense entre 2002 e 2004, onde disputou 77 partidas e marcou 44 gols com a camisa tricolor.

"Hoje teve matéria para o Globo Esporte e falamos sobre o Fred, que igualou minha marca de gols na Copa do Brasil e Brasileirão. Um cara que é muito inteligente dentro de campo, um fazedor de gol nato. A entrevista foi muito maneira, eu me amarrei. Vocês gostaram?", disse Romário, no Instagram.