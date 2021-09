Daniel Alves - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 23/09/2021 22:53

Rio - O tom foi otimista durante boa parte do dia, mas Daniel Alves não será jogador do Fluminense. Após horas de conversas, o lateral-direito negou a oferta do clube carioca e a negociação foi cancelada. As informações são do portal "globoesporte.com".

De acordo com informações do site, o Fluminense sinalizou com uma proposta de com salários na casa de R$ 600 mil e bônus por metas. O Tricolor apostava no projeto e no contrato longo para seduzir o lateral. Porém, o staff não reduziu a pedida que foi de R$ 1 milhão em remuneração. Algo inviável para o Fluminense.

Daniel Alves, de 38 anos, tem interesse de permanecer no futebol brasileiro, após deixar o São Paulo. No entanto, o jogador só poderá acertar com um clube para disputar a Série A do país até a próxima sexta-feira. Além do Tricolor, o Flamengo, o Internacional, o Atlético-MG e o Athletico-PR apareceram como possíveis clubes para Daniel defender, mas as negociações não evoluíram.

O atleta chegou ao São Paulo em 2019, após deixar o Paris Saint-Germain. Torcedor do clube paulista, o atleta viveu altos e baixos com a camisa do Tricolor Paulista. Ao todo, o atleta, que atuou como lateral-direito e meia, disputou 95 jogos e fez dez gols pelo clube. Ele conquistou um Paulistão pelo Tricolor.

O atleta foi convocado por Tite para os últimos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias e poderá fazer parte do elenco para a disputa da Copa do Mundo de 2022. Revelado pelo Bahia, Daniel Alves teve passagens por grandes clubes do futebol europeu como Barcelona, PSG e Juventus.