Fluminense está com os salários em diaFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 23/09/2021 16:15

Enquanto tenta acertar a contratação de Daniel Alves, o Fluminense tenta mostrar que tem condições financeiras de fazer o investimento. O clube anunciou nesta quinta-feira que pagou os direitos de imagem referentes ao mês de agosto e que, agora, está com todas as obrigações em dia com os jogadores.



No dia 9, o Fluminense já havia pago os salários de agosto do futebol e de todos os funcionários do clube. Com o pagamento dos direitos de imagem, que representam um pequena parcela dos vencimentos dos jogadores, o Tricolor consegue manter a promessa de estar em dia com os pagamentos, o que vem acontecendo desde abril, no máximo com alguns dias de atraso.



Após anos de atrasos, a diretoria tricolor vem desde o ano passado fazendo um esforço para voltar a ficar em dia com suas obrigações. E a quitação de todo o mês de agosto vem no momento em que o Fluminense, apesar das dificuldades financeiras, busca uma forma de adequar sua folha para contratar Daniel Alves, aproveitando o espaço ganho com a saída de Nenê, que foi para o Vasco.