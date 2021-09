Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 22/09/2021 17:50

Rio - Vivendo um bom momento pelo Fluminense, o atacante Raúl Bobadilla deseja renovar o seu contrato com o clube carioca. Emprestado pelo Guaraní, do Paraguai, até o fim do ano, o jogador, de 34 anos, ainda tem futuro indefinido. Em contato com o portal "NetFlu", o agente do atleta, Juan Barchetta, falou sobre a situação envolvendo o veterano.

"É um desejo dele poder sentir o calor da torcida do Fluminense antes que o empréstimo termine. A partir de dezembro, vamos ver qual é a intenção do clube, essa é a realidade. Ele deseja seguir no Fluminense. Com absoluta certeza", afirmou.



Bobadilla chegou ao Fluminense no começo da temporada e custou cerca de R$ 500 mil. O empresário preferiu não revelar quando o Tricolor terá que desembolsar para mantê-lo em 2022.

"Eu prefiro não falar sobre cifras. É um assunto do clube. Mas eu posso te garantir que não é um valor muito alto para o que é o futebol hoje em dia", disse.