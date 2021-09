Bobadilla e Abel Hernández - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 21/09/2021 16:26

Rio - O atacante Raúl Bobadilla vem tendo motivos para sorrir nos últimos jogos pelo Fluminense. Aos 34 anos, o jogador vive um grande momento na temporada e pode ser lembrado pela seleção paraguaia. De acordo com o jornalista do país, Bruno Pont, da Rádio 730AM e da ABC TV, o atleta tricolor poderá ser convocado em breve pelo técnico Eduardo Berizzo.



Contratado pelo Fluminense no começo da temporada, por empréstimo ao Guaraní, do Paraguai, Bobadilla passou boa parte da temporada preterido por Abel Hernández como reserva imediato de Fred. Porém, com a chegada de Marcão, o jogador vem vivendo um momento muito bom. Ele fez três gols nos últimos seis jogos.



Nascido na Argentina, porém, naturalizado paraguaio, Bobadilla atuou em 11 partidas e não marcou nenhuma vez com camisa da seleção do Paraguai. Pelo Flu, o jogador entrou em campo em 20 partidas e fez quatro gols.