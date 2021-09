Marcão - Mailson Santana/Fluminense FC

MarcãoMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 21/09/2021 09:00

Rio - Após derrotar a Chapecoense e o São Paulo, o Fluminense voltou a empatar no Brasileiro. Contra o Cuiabá, o Tricolor chegou a abrir dois gols de vantagem, mas cedeu a igualdade no segundo tempo. Ao fim do jogo, o técnico Marcão admitiu que faltou prudência ao clube carioca na partida.

"Empatamos esse jogo no detalhe. Sabíamos que eles jogam muito a bola dentro da área, a gente tinha que fechar o nosso funil, e os detalhes hoje jogaram contra. Fomos, sim, imprudentes em um primeiro momento, estava com jogo controlado. É conversar, trabalhar esses detalhes que aconteceram, o gol que aconteceu, corrigir durante a semana para que não aconteça. Para quando a gente fizer o gol, que é difícil, consiga controlar o jogo, jogar no campo adversário. Hoje, mesmo com o 2 a 1, a gente tinha o controle, foi fazendo mudanças, a equipe respondeu para frente", disse.



Com o empate, o Fluminense perdeu a oportunidade de entrar no G-6 do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Tricolor terá pela frente um rival direto na luta por uma vaga na Libertadores: o Bragantino. Marcão voltou a afirmar que sua equipe novamente pecou no último passe.

"Queria tirar a equipe de trás, por isso optou pelas mudanças, para fazer marcação na frente. Tivemos algumas chances, mas aquele penúltimo passe não concluímos em finalizações. São detalhes para serem corrigidos. Queríamos sair daqui com os três pontos, até por ter saído na frente no placar. Se a gente buscasse o empate iria comemorar o ponto. Mas lógico que não queremos isso, queremos jogar para frente, buscar a vitória, e hoje o detalhe pesou contra a nossa equipe", disse.