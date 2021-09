Miguel é mais uma promessa a sair de graça do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 21/09/2021 17:38

Chegou ao fim a novela envolvendo Miguel e Fluminense. Um mês depois de conseguir na Justiça a rescisão unilateral de contrato, o jovem de 18 anos entrou em acordo com o Tricolor e assinará com o RB Bragantino até o fim de 2022. A informação inicial é do repórter Heverton Guimarães, da TV Band, e foi confirmada pela reportagem.

Para dar um fim ao imbróglio na Justiça, o Fluminense aceitou liberar a promessa de Xerém de graça e ficará com 30% dos direitos econômicos em uma negociação futura. Já o Bragantino terá direito a 50%, enquanto os 20% restantes serão do jogador.



Falta Miguel completar os exames médicos e assinar o contrato para ser anunciado pelo Bragantino, o que deve acontecer nesta quarta-feira. Ele acertará um vínculo até dezembro de 2022, com possibilidade de renovação por mais cinco.



Para o acerto, os representantes de Miguel comunicarão à Justiça que entraram em acordo com o Fluminense e retirarão a ação em que cobram a rescisão de contrato unilateral por atraso no recolhimento de parcelas de FGTS e não cumprimento de um aumento salarial.



Mesmo com a decisão favorável na Justiça, Miguel teve dificuldades para acertar com outros clubes, receosos de que a disputa judicial se prolongasse. Santos e Internacional chegaram a procurá-lo, mas foi o Bragantino que acabou levando a jovem promessa tricolor, que está afastada desde maio e vinha treinando por conta própria.