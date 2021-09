Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 20/09/2021 22:03

No dia que enviou uma proposta oficial para contratar Daniel Alves, livre no mercado desde a saída do São Paulo, o Fluminense encarou o Cuiabá e viu a lateral direita ser ponto fraco na partida, que terminou empatada em 2 a 2, com o Tricolor ficando na frete duas vezes, mas cedendo o empate após bobeadas do setor defensivo.

Luiz Henrique, um dos melhores em campo pelo Fluminense, e Bobadilla marcaram para o time carioca. Jonathan Cafu e Felipe Marques foram os autores dos gols do Dourado na Arena Pantanal.

O Fluminense começou melhor a partida e foi coroado com dois gols antes dos 20 minutos. Aos quatro, Luiz Henrique avançou pelo lado direito, bateu de canhota de fora da área e marcou um golaço. Momentos depois, aos 19, Danilo Barcelos encontrou Bobadilla na área, que mandou para a rede de cabeça, ampliando o placar para o time carioca.

O Cuiabá, porém, não deu nem tempo do Fluminense comemorar por muito tempo a segunda bola na rede: no lance seguinte, aos 21 minutos, Rafael Elias foi derrubado por Samuel Xavier na área, e a arbitragem deu o pênalti. Jonathan Cafu cobrou e diminuiu o placar.

Depois de o Dourado marcar o gol, o jogo ficou monótono, sem grandes emoções. O Fluminense sentiu o golpe e recuou a marcação, chamando o adversário para o seu campo. O Cuiabá, com fraquezas técnicas, não conseguiu tirar proveito e foi para o intervalo com a derrota parcial.

O roteiro no segundo tempo foi o mesmo do primeiro. O Fluminense balançou a rede aos quatro minutos de jogo, mas dessa vez foi com Nonato. Luiz Henrique serviu o volante na área. Com liberdade, o jovem chutou de canhota, no cantinho do gol defendido por Walter, e ampliou o marcador. Porém, minutos depois, após análise do VAR, a arbitragem anulou, pois viu impedimento de Caio Paulista na jogada.

O Cuiabá foi com tudo pra cima do Fluminense em busca do empate. João Lucas, lateral-direito de ofício, apareceu como um ponta no ataque. O problema nessa estratégia foi o espaço deixado para o contra-ataque adversário. O Fluminense quase tirou proveito aos 22. Luiz Henrique tabelou com Bobadilla e tentou o chute de primeira na área, mas sofreu o corte de Marllon, que evitou um belo gol tricolor na Arena Pantanal.

E a pressão não parou por ai. Aos 26 minutos, Lucca serviu Luiz Henrique na entrada da área. O atacante bateu de primeira, no cantinho do goleiro Walter, que fez grande defesa e evitou mais um gol do jovem tricolor, que foi um dos melhores em campo.

Como diz o velho ditado: quem não faz? Leva! E Fluminense levou o gol de empate. Cuiabá aproveitou cochilo da defesa tricolor, trabalhou a bola até chegar em Yesus Cabrera, que cruzou rasteiro para o meio. Felipe Marques chutou com liberdade e deixou tudo igual no placar.

Depois de conseguir o empate, o Cuiabá se fechou para segurar o empate, mesmo jogando dentro de casa. O Fluminense, sem muita organização tática, foi na base da raça buscar o terceiro. Aos 40, Uillian Correa quase entregou o ouro ao bandido. Cazares aproveitou erro do volante adversário, tentou o contra-ataque, mas John Kennedy não aproveitou.

Aos 44, o Cuiabá foi salvo por Walter. Arias fez jogada individual pelo lado esquerdo, após passe de Yago Felipe, e soltou uma bomba de fora da área. Mas o goleiro faz grande defesa. Na jogada seguinte, depois da cobrança de escanteio pelo lado direito, John Kennedy mandou de primeira e passou perto.

Apesar da pressão tricolor, o Cuiabá conseguiu segurar o empate. Com o resultado, o Fluminense terminou a 21ª rodada do Brasileirão na oitava colocação, com 29 pontos, a quatro do Fortaleza, quarto colocado na tabela, posição que dá acesso à Libertadores.