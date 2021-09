Após a saída do São Paulo, o nome de Daniel Alves começou a ser ventilado em clubes nacionais e europeus - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 20/09/2021 16:10

Rio - O Fluminense entrou no páreo pela contratação de Daniel Alves. A notícia foi dada em primeira mão pelo portal espanhol da "ESPN" e teve alguns detalhes revelados pelo portal "Saudações Tricolores". De acordo com o site especializado em notícias sobre o Tricolor, a equipe carioca já realizou uma proposta pelo jogador, de 38 anos.

No entanto, de acordo com o portal, o Fluminense não fará "grandes loucuras" para seduzir o lateral-direito. O Tricolor aposta que o projeto do clube carioca poderá seduzir Daniel Alves, que tem na sua mão, ofertas de outros clubes como Flamengo e Atlético-MG.



Daniel Alves disputou as Copas de 2010 e 2014 pela Seleção. Ele fez carreira em grandes clubes do futebol europeu como Barcelona, Juventus e PSG. Voltou ao Brasil em 2019 para defender o São Paulo e deixou o clube paulista na última semana.