Marcão assumiu o Fluminense no lugar de Roger Machado - Lucas Merçon/Fluminense

Marcão assumiu o Fluminense no lugar de Roger MachadoLucas Merçon/Fluminense

Publicado 20/09/2021 12:54

Se o Fluminense não conseguiu igualar o recorde de invencibilidade no Campeonato Brasileiro - de 16 jogos entre 1984 e 1985 -, Marcão pode igualar a marca entre os treinadores. Sem perder na competição desde 2020, o comandante tricolor chegará às mesmas 15 partidas de Muricy Ramalho, caso vença ou empate com o Cuiabá nesta segunda-feira às 20h, fora de casa.

Desde que assumiu o Fluminense após a demissão de Roger Machado, Marcão já comandou o time em cinco rodadas no Campeonato Brasileiro de 2021, com três vitórias e dois empates. Como ele terminou a edição de 2020 com 9 partidas sem perder, o treinador está a apenas um jogo do recorde de invencibilidade.



Na conquista do Brasileiro de 2010, o Fluminense de Muricy Ramalho chegou a 15 jogos de invencibilidade, marca próxima do recorde de 16, entre 1984 e 1985. Entretanto, na década de 80, foram dois treinadores: Carlos Alberto Parreira e Carlos Alberto Torres.



Na passagem atual pelo Fluminense, Marcão já perdeu duas vezes, ambas para o Atlético-MG nos dois confrontos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Mas No Brasileirão, a história tem sido diferente. A ver como será contra o Cuiabá nesta segunda.