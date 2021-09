Daniel Alves - Van Campos

Publicado 20/09/2021 11:31

Rio - O lateral-direito Daniel Alves, de 38 anos, está sem clube desde que deixou o São Paulo na última semana. Além do Flamengo, que aparece como o principal destino do atleta, outro clube do Rio pode estar buscando informações sobre o jogador. De acordo com informações do portal da "ESPN", na Espanha, o Fluminense teria interesse no veterano.

Além do clube das Laranjeiras, o portal ainda afirmou que o Coritiba, líder da Série B, e o Athletico-PR também demonstraram interesse em contar com o lateral-direito que vem sendo convocado por Tite para defender a seleção brasileira.



Daniel Alves disputou as Copas de 2010 e 2014 pela Seleção. Ele fez carreira em grandes clubes do futebol europeu como Barcelona, Juventus e PSG. Voltou ao Brasil em 2019 para defender o São Paulo e deixou o clube paulista na última semana.