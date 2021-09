Fluminense acertou com a Avanutri até fevereiro de 2023 - Divulgação

Publicado 17/09/2021 13:47

O Fluminense tem um novo patrocinador master para as divisões de base. Nesta sexta-feira, o clube anunciou a parceria com Avanutri, que estampará sua marca nas camisas das equipes sub-15, 17, 20 e 23 até 1 de fevereiro de 2023.

Pelo acordo, a empresa de tecnologia de serviços de saúde, construirá no CT de Xerém um centro de recuperação, com os "mais modernos recursos e uma infraestrutura exclusiva para cuidar da saúde musculoesquelética e o desempenho dos atletas", segundo a nota oficial do Fluminense. A parceria se estenderá ao futebol profissional, com equipamentos no departamento de fisioterapia e fisiologia para o CT Carlos Castilho.



Durante a coletiva nesta sexta-feira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, falou sobre a nova parceria. "Nós conseguimos um patrocínio para a base, uma empresa líder no mercado de serviços de saúde. Ela vai estampar a marca na camisa das categorias de base e vai criar um centro tecnológico privilegiando a saúde dos nossos atletas", afirmou.