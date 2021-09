Marcão teve muitos problemas para escalar o Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

Marcão teve muitos problemas para escalar o FluminenseMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 16/09/2021 13:28

Eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil nas quartas de final, o Fluminense agora só tem o Campeonato Brasileiro até o fim da temporada, com a missão de garantir mais uma vez vaga na competição sul-americana como prêmio de consolação em mais um ano sem títulos. Pelo menos, agora a comissão técnica tricolor voltará a ter uma semana cheia de trabalho, para ajustar os problemas e, principalmente, recuperar jogadores machucados.

Antes desse tempo livre, o Fluminense jogará segunda-feira contra o Cuiabá, para só depois ter quase uma semana até o compromisso de domingo, contra o Bragantino. Algo raro na maratona de jogos recente e que cobrou um preço alto ao elenco. Nos últimos dois meses, foram pelo menos 9 jogadores com algum problema físico, em especial muscular.



Na derrota para o Atlético-MG por 1 a 0, no Mineirão, Marcão não pôde contar com André, Martinelli, Egídio, Lucca e Gabriel Teixeira, todos em recuperação de problemas musculares, assim como Manoel, com dores no joelho direito. Sem contar Nonato, que sentiu dores musculares e era dúvida para o jogo de quarta.



"Fizemos um jogo muito pesado diante do São Paulo, tivemos muito pouco tempo de recuperação e exigiu muito dos nossos meninos. Acabamos perdendo alguns jogadores. Acredito que agora, apenas com o Campeonato Brasileiro, conseguiremos administrar melhor essa parte de treinamento, de descanso, para focarmos só na partida e contar com todas as peças importantes", avaliou Marcão.