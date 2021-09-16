Marcão teve muitos problemas para escalar o FluminenseMailson Santana/Fluminense FC
Sem Copa do Brasil, Fluminense busca recuperar jogadores para o Brasileiro
Tricolor teve muitos desfalques por problemas físicos nas últimas partidas
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Após eliminação, Marcão afirma que Fluminense 'tentou de tudo' e fala sobre excesso de pênaltis na temporada
Tricolor foi eliminado para o Atlético-MG na Copa do Brasil
Luccas Claro lamenta eliminação do Flu, mas valoriza atuação: 'Saímos de cabeça erguida'
Zagueiro destaca a atuação de igual para igual contra o Galo, dono de um elenco poderoso
Guerreiro, Flu luta, mas se despede da Copa do Brasil com nova derrota para o Galo: 1 a 0
No Mineirão, Tricolor, com sete desfalques, começa melhor, mas a força e qualidade do elenco do Atlético fizeram a diferença no segundo tempo
Sem André, Fluminense está pronto para enfrentar Atlético-MG na Copa do Brasil; veja escalação
Para as vagas de André e Martinelli, Marcão escala Wellington e Nonato no Tricolor
Luccas Claro revela segredo para Fluminense garantir classificação na Copa do Brasil
Tricolor precisa vencer o duelo contra o Atlético-MG por dois ou mais gols de diferença para avançar à semifinal do torneio
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