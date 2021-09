Fluminense

Fluminense pode ter três desfalques importantes no confronto contra Atlético-MG pela Copa do Brasil

Volante Martinelli e o zagueiro Manoel sentiram dores no treino desta terça e não viajaram com a delegação do Tricolor; André viajou, mas é dúvida para o duelo

Publicado 14/09/2021 16:37 | Atualizado há 21 horas