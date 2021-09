David Duarte - ROSIRON RODRIGUES

David Duarte ROSIRON RODRIGUES

Publicado 15/09/2021 09:03

Rio - O zagueiro David Duarte, do Goiás, foi um dos nomes que o Fluminense tentou contratar nesta temporada, mas não obteve um desfecho positivo. Apesar disso, o Tricolor continua com interesse no atleta, que poderá chegar ao clube carioca em 2022. As informações são do portal "NetFlu".

De acordo com o site, o Tricolor continua de olho no atleta do Goiás, que tem contrato somente até o fim do ano e já pode assinar um pré-vínculo com qualquer clube. O Fluminense observa o atleta, já que Nino, campeão olímpico e um dos destaques do clube carioca, poderá receber uma oferta e deixar o Tricolor no ano que vem.



O Fluminense buscava a contratação de alguns zagueiros para esta temporada. Após insistir sem sucesso no zagueiro do Goiás, o Tricolor acabou fechando com os experientes Manoel e David Braz, que atualmente são suplentes do clube das Laranjeiras.