Fred fez dois gols de pênalti contra o Atlético-MG em 2021 - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 14/09/2021 18:47

Invicto no Campeonato Brasileiro nos cinco jogos sob o comando de Marcão, o Fluminense volta suas atenções para as quartas de final da Copa do Brasil. Sem chegar tão longe na competição desde 2015, o Tricolor tenta pelo menos igualar a campanha daquele ano, quando ficou entre os quatro melhores. Para isso, terá que se recuperar após a derrota por 2 a 1 no Nilton Santos, pela ida, e vencer o Atlético-MG no Mineirão, às 19h, por dois ou mais gols de diferença para se classificar. Ou pelo menos um, para levar a decisão para os pênaltis.

A missão não é nada fácil. Afinal, o Atlético-MG vive grande momento, liderando o Brasileirão e na semifinal da Libertadores. Nos dois confrontos em 2021, já com Marcão, uma derrota por 2 a 1 e um empate em 1 a 1 (pelo Brasileiro). Mas o Fluminense, mesmo com atuações ruins recentes, vem conseguindo se mostrar mais organizado defensivamente e voltou a ser competitivo. Entretanto, para se classificar, terá também que melhorar no ataque.



Mesmo marcando em todos os jogos sob o comando de Marcão, o Fluminense ainda sofre para criar. Tanto que, dos nove gols que fez, em apenas três não foram originados em jogadas de bola parada. E os dois contra o Atlético-MG saíram em pênaltis convertidos por Fred.

Pelo menos, o Tricolor terá um reforço para tentar melhorar o desempenho ofensivo contra uma das melhores defesas do futebol brasileiro. Com Jhon Arias de volta após viajar à Colômbia para o enterro da avó, o jogador vira mais uma opção para o ataque tricolor, que inicialmente deve contar com Caio Paulista e Luiz Henrique nas pontas, e Fred de centroavante.