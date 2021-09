Marcão garante que Fluminense vai buscar a classificação, apesar de admitir que o Atlético-MG é favorito na Copa do Brasil - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 13/09/2021 16:34

Rio - Em entrevista coletiva, após a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o São Paulo, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcão foi questionado sobre o confronto decisivo contra o Atlético-MG, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

"Na verdade, a partir de amanhã (segunda) já vamos pensar nesse grande confronto. Trabalhamos para disputar esse grande jogo. O favoritismo hoje, pelo investimento, por tudo que eles têm feito, é do Atlético, mas temos um time corajoso que se entrega e se dedica muito. Vamos lá para fazer um grande jogo e buscar a classificação. Vamos definir a melhor estratégia, estudar mais uma vez a equipe deles e tentar ver onde podemos agredir da melhor forma e trazer a classificação", disse o técnico Marcão.

No jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense foi derrotado por 2 a 1 para o Atlético-MG, no Engenhão. Para garantir a classificação, o Tricolor vencer a partida por dois gols de diferença ou mais para avançar à semifinal da Copa do Brasil. Caso faça apenas um gol, o confronto será decidido nos pênaltis.