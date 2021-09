Marcão - Mailson Santana/Fluminense FC

MarcãoMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 12/09/2021 19:26 | Atualizado 12/09/2021 19:32

Rio - O Fluminense está escalado para enfrentar o São Paulo, neste domingo, no Maracanã. O Tricolor entrará em campo com algumas mudanças. Calegari, Nonato e Caio Paulista serão titulares do time de Marcão. Além disso, Fred, que foi poupado contra a Chapecoense, entra na vaga de Bobadilla como titular no ataque tricolor.

O Tricolor vai para campo com: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Nonato e Yago Felipe; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.