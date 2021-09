Fred está de volta e será relacionado no próximo confronto contra o São Paulo - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Fred está de volta e será relacionado no próximo confronto contra o São PauloFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 10/09/2021 18:33

Rio - O atacante Fred está de volta e pode ser relacionado para o próximo confronto contra o São Paulo, neste domingo (12), às 20h30, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do portal "GE".

Por outro lado, o técnico Marcão não poderá contar com o atacante Lucca, lesionado. Luiz Henrique e Caio Paulista devem formar o trio de ataque com o centroavante Fred. O meia-atacante Jhon Arias ainda está na Colômbia, chegará na manhã deste sábado e, por não ter treinado durante a semana, ficará mais uma vez de fora.

Além desses jogadores, o Tricolor tem dúvidas na lateral-esquerda com Egídio e o meia-atacante Gabriel Teixeira, vetado. O Fluminense ocupa a sétima colocação e soma 25 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro.