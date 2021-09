Danilo Barcelos prioriza vaga na Libertadores - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 10/09/2021 17:31

Rio - Na última quinta-feira, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos destacou a prioridade do Fluminense no Campeonato Brasileiro e aproveitou para priorizar uma vaga na Libertadores. Além disso, o jogador chamou atenção para os pontos perdidos em casa.

"O Campeonato Brasileiro é uma prioridade nossa também. A gente quer buscar uma vaga na Libertadores e vamos atrás disso. Este é o primeiro jogo do returno e vai ser em casa, contra uma grande equipe. Então a gente quer muito vencer. Perdemos muitos pontos no primeiro turno dentro de casa, e isso não é natural", disse Danilo Barcelos.



"Temos que ponderar que jogamos muitos jogos longe do Maracanã e acabamos sentindo um pouco. Mas nesse segundo turno eu creio que jogaremos dentro da nossa casa mesmo e acho que nada melhor do que começar com uma vitória para que a gente possa buscar nossos objetivos", concluiu o lateral-esquerdo.