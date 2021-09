Nino e Luccas Claro formam parceria na zaga do Fluminense desde a última temporada - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 10/09/2021 18:00

Rio - Nesta sexta-feira (10), o zagueiro Nino concedeu entrevista ao portal "GE" e destacou como é a parceria com Luccas Claro na zaga do Fluminense. A atual temporada já é a segunda dos dois como titulares no Tricolor.

"A relação é muito boa. Fora de campo o Luccas Claro é um cara sensacional, amigo, parceiro. E dentro de campo fica muito fácil jogar do lado dele, está sempre disposto a ajudar no que for preciso. Difícil encontrar no Brasil um defensor com as qualidades dele. Então fica fácil, tenho aprendido muito, e temos tentado crescer junto no entrosamento, na confiança um no outro, para que os resultados continuem aparecendo", disse o zagueiro Nino.

Além de Nino e Luccas Claro, o Fluminense tem no elenco os zagueiros: Manoel, David Braz, Matheus Ferraz e Luan. Os dois primeiros atletas foram reforços do Tricolor nesta temporada e são a dupla na reposição do clube carioca.