Nenê - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 10/09/2021 09:30

Rio - De titular absoluto a opção no banco com poucos minutos em campo, essa foi a mudança na rotina de Nenê no Fluminense. De acordo com informações do portal "UOL", o veterano, de 40 anos, que tinha o planejamento de encerrar a carreira no clube carioca dificilmente terá o seu contrato renovado.

Com o vínculo até o fim do ano, uma possível volta ao Vasco vem sendo ventilada nas últimas semanas. O jogador defendeu o clube de São Januário entre 2015 e 2018 e viveu bons momentos com a camisa cruzmaltina.



Além de Nenê, outros veteranos que podem deixar o Fluminense são Muriel e Hudson. Segundo o portal, o goleiro já teria deixado claro a sua vontade de mudar de ares. Já o volante se recupera de uma lesão no joelho, porém, com muitos nomes para a posição no elenco, a tendência é que o ex-atleta do São Paulo não fique.