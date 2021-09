Jhon Arias - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 09/09/2021 18:16

Rio - O meia-atacante Jhon Arias ainda é dúvida do Fluminense para o confronto contra o São Paulo, no próximo domingo (12), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador colombiano tinha viajado para a Colômbia para comparecer no enterro da avó e, a previsão de chegada ao Brasil, será somente no sábado. A informação é do portal "GE".

Devido a ausência nos treinos desta semana, Arias não deve ser relacionado na próxima partida. O jogador já tinha desfalcado o Tricolor, na rodada anterior diante da vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, na Arena Condá.

Jhon Arias deixou boas impressões no empate por 1 a 1 com o Juventude, no Maracanã, pela 14ª rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o meia-atacante foi um dos destaques e, além disso, marcou o gol do Fluminense após assistência de Fred.