Caio Paulista - Lucas Mercon / Fluminense

Caio PaulistaLucas Mercon / Fluminense

Publicado 09/09/2021 13:42 | Atualizado 09/09/2021 13:44

Rio - Após voltar aos gramados na partida contra a Chapeocense, o atacante Caio Paulista teve outra notícia positiva neste semana. O Fluminense acertou a compra de 50% dos seus direitos junto ao Tombense. Com isso, o jogador, de 23 anos, irá assinar por cinco temporadas com o clube carioca.

De acordo com portal "globoesporte.com", o Tricolor irá pagar 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,9 milhões), a serem parcelados até o final de 2023. O clube das Laranjeiras vai ficar com 100% de seus direitos federativos e 50% de seus direitos econômicos do atleta.



"Isso é muito importante para mim, pois o Fluminense é um clube que eu sempre gostei. As minhas renovações foram sempre por um ano, e fico feliz de atingir essa meta de permanecer neste clube tão maravilhoso por mais cinco temporadas, um objetivo que eu sempre busquei para a minha vida. É um sonho que hoje está sendo realizado. Agora é procurar evoluir bastante para ajudar essa instituição tão importante na minha vida. Quando eu saí daqui eu sempre tive a vontade de voltar. E essa conquista, este novo contrato, é também uma volta por cima para mim. Graças a Deus estou assinando por mais 5 anos", disse o jogador em entrevista ao site oficial do Fluminense.

Revelado pelo Fluminense, Caio Paulista voltou ao Tricolor em 2020 por empréstimo, após disputar o Brasileiro do ano anterior pelo Avaí. Bastante criticado pelos torcedores, o atacante renovou por empréstimo a pedido do ex-treinador Roger Machado, no começo da atual temporada.

Caio Paulista deu a volta por cima em 2021 e se tornou peça fundamental no time titular do Fluminense. Ele atuou em 26 jogos na atual temporada, tendo feito quatro gols pelo clube das Laranjeiras.