Fluminense está com os salários em diaFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 09/09/2021 16:21

Além de acertar a compra de Caio Paulista, o Fluminense também quitou os salários referentes a agosto de jogadores e funcionários. Com um dia de atraso, a diretoria tricolor conseguiu cumprir a promessa de manter os vencimentos quitados. A informação é do site 'Uol' e foi confirmada pela reportagem.

Desde abril, o Tricolor vem conseguindo se manter em dia, normalmente com apenas alguns pequenos atrasos na data. Em relação aos direitos de imagem de jogadores, ainda há o débito, mas os valores são pequenos.

Nos últimos meses, o dinheiro arrecadado com premiações por classificações na Libertadores e na Copa do Brasil contribuíram para o Fluminense quitar os salários. Caso chegue à semifinal do mata-mata nacional, o Tricolor ainda arrecadará mais alguns milhões que ajudarão no segundo semestre.