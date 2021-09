Marcão não esconde preocupação com provável lesão de Lucca - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 08/09/2021 15:15

Rio - Após a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre a Chapecoense, na Arena Condá, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcão, em entrevista coletiva, demonstrou preocupação com situação médica do atacante Lucca.

O jogador sentiu desconforto no primeiro tempo e foi substituído pelo ponta-direita, Caio Paulista, que também tinha se recuperado de uma lesão. "O Lucca sentiu um desconforto. Pelo que falou, deu alguma coisa. Vamos esperar chegar no Rio para fazer um exame real", disse Marcão, em entrevista coletiva.

O Fluminense ocupa a sétima posição e soma 25 pontos na tabela da Série A. No próximo domingo, o Tricolor enfrenta o São Paulo, às 20h30, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.