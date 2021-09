Luiz Henrique comemora o segundo gol do Fluminense na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 08/09/2021 12:21

Com duas vitórias e dois empates em quatro jogos sob o comando de Marcão no Campeonato Brasileiro, o Fluminense conseguiu se recuperar na competição termina o primeiro turno mais perto do G-6 e mais distante da zona de rebaixamento. Segundo o site 'Infobola', do matemático Tristão Garcia, o Tricolor viu as chances de uma vaga na Libertadores subirem um pouco, para 5%, e o risco de queda diminuiu para 8%.

Vale lembrar que a última rodada do turno do Brasileiro só teve cinco jogos e os outros cinco, com clubes que estão abaixo do Fluminense e podem ultrapassá-lo, foram adiados e não têm uma nova data confirmada.



Com 25 pontos, o Fluminense ocupa a sétima colocação. Pelo aproveitamento de 43,9%, o Tricolor ficaria atrás ainda de Atlético-GO, Athletico-PR e Ceará.