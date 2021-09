Fred - Mailson Santana/Fluminense

FredMailson Santana/Fluminense

Publicado 07/09/2021 10:00 | Atualizado 07/09/2021 10:01

Rio - Um dos maiores ídolos da história do Fluminense, Fred deverá encerrar a carreira no meio do ano que vem. E mesmo ainda estando na temporada de 2021, a diretoria tricolor já estaria avaliando um nome para substituí-lo. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", Leandro Damião seria o favorito dos dirigentes.

Atualmente, Leandro Damião atua no futebol japonês. Com 32 anos, o atacante também interessa ao Internacional, clube que o revelou. Não será a simples para o Fluminense convencer o atacante a voltar para o Brasil e optar pelo Tricolor em relação ao clube gaúcho, que o revelou para o futebol brasileiro.



Damião foi campeão da Libertadores pelo Internacional em 2010. O jogador já teve passagens por outros grandes clubes do futebol brasileiro como Flamengo, Cruzeiro e Santos, porém, nunca repetiu o brilho que teve no Colorado.