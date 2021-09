Fred - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 06/09/2021 17:30

Rio - Além de Jhon Arias, de 23 anos, que viajou para a Colômbia para acompanhar o enterro de sua avó, o Fluminense terá mais um desfalque para o confronto desta terça-feira contra a Chapecoense. O centroavante Fred será preservado da partida pela comissão técnica do clube das Laranjeiras.

No entanto, o Fluminense tem uma boa notícia. Caio Paulista está de volta. Recuperado de um estiramento na coxa direita, o atacante deverá começar no banco de reservas. O último jogo do atleta foi no fim de julho contra o Palmeiras, em São Paulo.



Sem Fred e Arias, Marcão deverá escalar Luiz Henrique e Bobadilla como titulares. O Fluminense deverá entrar em campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago; Luiz Henrique, Lucca e Bobadilla.