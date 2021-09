Time do Fluminense comemora gol no Maracanã - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 04/09/2021 13:31

Rio - Um vídeo envolvendo o jogador Cazares, do Fluminense, viralizou nas redes sociais na noite da última sexta-feira (3). O equatoriano foi flagrado em uma festa noturna na Praia da Reserva, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A data do ocorrido, no entanto, ainda não foi confirmada.

Cazares não vive um bom momento nas Laranjeiras. O meia é conhecido por sua categoria dentro das quatro linhas, mas desde os tempos de Atlético-MG e Corinthians é cercado de problemas extracampo com a noite noturna.

CONFIRA O VÍDEO: