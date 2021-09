Nenê, meia do Fluminense - Daniel Castelo Branco

Publicado 04/09/2021 11:50

Rio - Antes peça-chave no elenco do Fluminense, o artilheiro da temporada 2020 com 20 gols, Nenê, não tem recebido oportunidade nas últimas partidas do Tricolor. Na reta final da passagem de Roger Machado, desligado do clube recentemente, o meia já não vinha sendo utilizado e o panorama não mudou com o técnico Marcão. De acordo com o site "ge.globo", uma possível renovação contratual está ameaçada.

Aos 40 anos e apelidado carinhosamente como "vovô garoto", Nenê ainda não foi procurado para discutir a extensão de seu vínculo com o Flu, que vai até o dia 31 de dezembro.

Além de seu histórico recente ser de muitos gols, Nenê também é o grande garçom Tricolor na temporada, com seis assistências. Apesar disso, desde o início de agosto o meio-campo convive com banco de reservas e poucos minutos em campo defendendo o manto do Flu.

Ainda sob o comando do ex-técnico Roger Machado, Nenê foi "ultrapassado" por Paulo Henrique Ganso, escolhido para atuar na partida decisiva pela Copa Libertadores, contra o Barcelona-EQU, no empate por 1 a 1 na casa do adversário.

Com Marcão, o jogador só atuou 19 minutos até então. Já são duas partidas seguidas em que o meia não deixa o banco de reservas, contra Bahia e Juventude (último compromisso do Fluminense, que empatou em casa em 1 a 1 com a equipe gaúcha).