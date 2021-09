Yago - Mailson Santana/Fluminense

YagoMailson Santana/Fluminense

Publicado 02/09/2021 16:11

Se na segunda-feira passou em branco na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, nesta quinta, contra o Juventude às 19h no Maracanã, Yago espera poder balançar as redes. Além da oportunidade de ajudar o Fluminense a conquistar a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro, o volante espera poder homenagear a filha Aurora, que nasceu no domingo.



"Tem sido maravilhoso. Foi a primeira vez que me tornei pai e estou muito feliz. Vou trabalhar bastante, espero que eu possa fazer um gol para dedicar para ela. Tenho que correr atrás porque a fralda e o leite estão caros", brincou Yago ao site oficial do Fluminense. Ele também falou como pretende comemorar em caso de gol:



"Vou balançar os braços".



A partida contra o Juventude é válida pela 14ª rodada do Brasileiro. O duelo foi adiado em função de uma mudança na data das oitavas de final da Libertadores, o que permitiu ao Fluminense buscar uma segunda vitória seguida jogando no Maracanã, que pode ajudar o clube a subir na tabela.



"A vitória no último jogo nos trouxe confiança para que possamos entrar em uma sequência positiva. Espero que neste próximo jogo contra o Juventude a gente consiga mais 3 pontos, que são fundamentais para a equipe", completou Yago.