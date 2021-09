Presidente Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 01/09/2021 16:56

Desde o começo da temporada no Fluminense, Gustavo Apis acertou seu contrato definitivo com o clube. O jogador, que reforça a equipe sub-23, teve a rescisão do vínculo de empréstimo publicada no BID, nesta quarta-feira.

Desta forma, o jogador conseguiu assinar o contrato de forma permanente. A informação foi divulgada inicialmente pelo site 'Saudações Tricolores' e apurada pelo LANCE!

O meia de 22 anos foi contratado por empréstimo do Nova Iguaçu em 25 de fevereiro de 2021 para reforçar a categoria de base. Até agora, acumula seis jogos no Brasileiro de Aspirantes e fez sua estreia no profissional na partida entre Fluminense e Sport, quando atuou por quatro minutos. Ao todo, foram 528 minutos com a camisa tricolor. A duração do contrato ainda não foi divulgada pelo clube.