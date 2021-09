Lucca abriu o placar com um belo gol de falta - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 31/08/2021 19:32

Rio - Em entrevista, o atacante Lucca comentou sobre o gol de falta que abriu o placar na vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Bahia, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador destacou a confiança no momento da cobrança.

"Eu senti confiança pela posição onde aconteceu a falta e fui feliz na batida. Acabei pegando muito bem na bola, pegou na veia mesmo, e consegui bater firme e fazer o gol. Mas o mais importante é que conseguimos os três pontos", disse o atacante Lucca.

Na próxima quinta-feira (2), o Fluminense enfrenta o Juventude, às 19h, no Maracanã, em uma partida atrasada pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.