Fluminense derrotou o Bahia e ficou em situação mais confortável - Lucas Mercon

Publicado 31/08/2021 13:54

Rio - A vitória sobre o Bahia foi um verdadeiro alívio para o Fluminense. Bem próximo da zona do rebaixamento, o Tricolor conseguiu se afastar com o resultado positivo no Maracanã. De acordo com o portal "Infobola", o clube das Laranjeiras tem 14% de risco de jogar a Série B na próxima temporada.

O Tricolor tem um jogo a menos em relação a maioria dos adversários e vai enfrentar o Juventude, adversário direto na tabela na próxima quinta-feira, no Maracanã. Caso vença, a equipe de Marcão chegará aos 24 pontos e começará a pensar mais na parte de cima da tabela do Brasileirão.



Em último lugar, a Chapecoense já vive situação desesperadora e tem 98% de risco de rebaixamento, depois vem o Sport com 58%, o Grêmio com 49%, o Bahia, que está fora da zona, mas tem 48% e o América-MG, que atualmente é o 17º colocado e tem 47% de possibilidades de queda.