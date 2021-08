Marcos Felipe - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 30/08/2021 16:21

Rio - O Fluminense vive um momento de definição na temporada. Após priorizar a Copa do Brasil e a Libertadores, o Tricolor acabou se aproximando bastante do Z-4 no Brasileiro. Em entrevista ao site oficial do clube carioca, o goleiro Marcos Felipe falou da importância de uma reação da equipe das Laranjeiras no Campeonato Brasileiro.

"Todos os campeonatos são importantes para a gente. Lógico que devido à grande quantidade de partidas, isso acaba influenciando um pouco no desempenho, já que a equipe fica um pouco mais cansada. Mas agora a gente vai ter uma sequência de jogos pelo Brasileiro e nós vamos dar a vida", afirmou.



No momento, a realidade do Fluminense é um pouco mais modesta. Porém, caso consiga uma sequência positiva, o Tricolor poderá sonhar com voos mais altos. Este é o foco do goleiro.

"É um campeonato muito importante, de nível nacional. Então a gente precisa desses pontos para almejar coisas grandes e colocar o clube na parte de cima da tabela. Que a gente possa aproveitar isso nesses jogos para conseguir as vitórias", disse o goleiro.